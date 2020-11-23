Камчатка получила более 11 млн рублей на покупку лекарств от коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Камчатский край получил из федерального бюджета более 11 млн рублей на приобретение лекарств от коронавируса, которые бесплатно выдаются амбулаторным пациентам. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба краевого Минздрава.

"Камчатский край получил 11 млн 700 тыс. рублей, на которые и приобретаются данные препараты. Они предназначены для амбулаторных больных. Первая партия лекарственных средств уже поступила в регион, продолжается работа по закупке следующих партий", - говорится в сообщении.

В региональном Минздраве ТАСС уточнили, что средства на приобретение препаратов выделены из федерального бюджета. Препараты назначает только лечащий врач, затем волонтер-медик получает их по рецепту в аптеке и доставляет больному домой.

Ранее в ноябре вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минздраву и Минпромторгу РФ обеспечить медиков Камчатского края необходимым запасом лекарственных средств и расходных материалов для работы с пациентами с COVID-19.

В настоящий момент в крае подтверждено более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом - полуостров находится на втором месте в ДФО по количеству заболевших на 100 тыс. человек населения, уступая только Магаданской области. 20 ноября губернатор Камчатки подписал распоряжение, согласно которому камчатцы в возрасте 65 лет и старше должны оставаться дома. Документ также приостановил проведение плановых диспансеризаций и профилактических осмотров. В крае по-прежнему запрещены массовые мероприятия и действует масочный режим.