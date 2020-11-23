Роскачество дало рекомендации по выбору зимней обуви

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по выбору зимней обуви и, в частности, не советует носить одну и ту же пару обуви зимой каждый день. Об этом говорится в сообщении организации.

"Главное правило - не носить одну и ту же пару обуви зимой каждый день. Во время носки кожа сгибается и растягивается. Как утверждает представитель обувной мастерской, лучше всего носить пару обуви не чаще раза в три дня", - отмечается в сообщении.

Кроме того, не рекомендовано "ускорять" сушку принудительно. Батареи, фены или вкладные сушилки не только пересушивают кожу, делая ее грубой, но и могут высушить клей. Кожа, будучи натуральным материалом, стремится сжаться. Этому препятствуют формодержатели - они сохраняют верх обуви и подошву от деформации и заломов, а также впитывают влагу. Рекомендовано использовать деревянные формодержатели, предпочтительно кедровые - они обладают антибактериальными свойствами.

В Роскачестве советуют, если обувь промокла, а второй пары нет, использовать для сушки обычную бумагу. При этом стельку лучше просушить отдельно.

В организации также отметили, что виды кожи, в производстве которых использована синтетика, меньше всего годятся для зимних испытаний. Экокожа - полностью искусственный материал. Обувь из высококачественной экокожи хорошо противостоит грязи и реагентам, но ее нежелательно использовать при температуре ниже минус 10 градусов: покрытие может потрескаться. Кроме того, срок ее службы меньше, а гигиенические свойства ниже.

Как ухаживать за обувью

Эксперты напомнили, что верх кожаной обуви, особенно ворсовой, перед первым использованием важно обработать водоотталкивающим спреем. Он защищает от намокания и грязи (достаточно несколько раз за сезон).

Для замши и нубука рекомендуется регулярно использовать креповую щетку, чтобы расчесывать ворс - это необходимо для сохранения защитных свойств ворса.

Для гладкой кожи можно использовать воск, изготовленный на основе пчелиного, который не только защищают обувь от влаги, но и обеспечивает мягкость и эластичность кожи, скрывают мелкие царапины, заполняет поры кожи, препятствуя проникновению в них влаги и грязи. Грязь с гладкой кожи Роскачество советует смывать водой с помощью обычной губки, а после высыхания обрабатывать кремами для конкретного вида материала.

При этом мыло, предназначенное для мытья рук, лучше не использовать для чистки обуви, поскольку входящие в него ингредиенты могут оставить следы на обуви. Хозяйственное мыло также не годится - в нем высока доля щелочи, которая оставит на коже разводы. Следует использовать низкощелочное мыло, которое можно приобрести в магазинах обувной косметики. Что касается экокожи, то, как отмечают специалисты, она некапризна и ее можно мыть водой, а также любым мылом.

В Роскачестве рекомендуют отдавать предпочтение зимней обуви на высокой подошве - и теплее, и удобнее для защиты от применяемой в городах соли и реагентов. Но если соль уже проступила на поверхности, лучше всего обработать обувь влажной тряпкой или салфеткой и воспользоваться специальными средствами обувной косметики, содержащими уксусную кислоту. Следует помнить, что при удалении соли водой из-под крана разводы на обуви как правило остаются.

В Роскачестве настаивают, что средство по уходу должно соответствовать типу кожи, из которой сделана обувь. При этом, по мнению экспертов, чем больше в средстве по уходу восков, масел, жиров и меньше эмульгаторов, тем оно качественнее. Помимо животных жиров, хорошее средство может содержать пчелиный воск, сосновое масло терпентин и масло пшеничных ростков, добавили в организации.