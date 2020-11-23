Власти Турции планируют бесплатно вакцинировать граждан от коронавируса

"Были завершены переговоры с китайским производителем вакцин Sinovac, прошли все необходимые юридические процессы, поставлены подписи. Не менее 10 млн доз вакцины уже отправлено [в Турцию] для начала вакцинации, - приводит газета Hurriyet слова главы Минздрава. - Вакцинация будет проводиться абсолютно бесплатно. Никаких сборов с граждан взиматься не будет".

Между тем Коджа уточнил, что в Турции продолжается "процесс лицензирования вакцин, которые созданы другими производителями". "И когда процесс лицензирования завершится, будет разрешена продажа этих вакцин в аптеках", - добавил он.

Ожидается, что цена на российский препарат "Спутник V" будет объявлена на текущей неделе. Накануне на его странице в Twitter было размещено сообщение, согласно которому эта вакцина будет стоить намного меньше, чем препараты компаний Pfizer и Moderna.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром имени Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве РФ сообщили о начале производства препарата. Третий - пострегистрационный - этап клинических исследований российской вакцины начался 25 августа.