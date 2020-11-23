Ученики начальных классов школ Оренбургской области вернулись к очному обучению

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Дистанционное обучение для учащихся начальных школ Оренбургской области, введенное с 9 ноября, завершилось, в понедельник дети вернулись к очной учебе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

"Учащиеся первых-четвертых классов после дистанционного обучения приступили сегодня к занятиям в очном формате", - сказала собеседница агентства.

Решение о возобновлении очных занятий с пятого по 10-й класс будет принимать оперштаб региона, уточнили в министерстве. Это будет зависеть от складывающей эпидемиологической обстановки в Оренбуржье. Уроки у 11-х классов в дистанционный формат не переводились.

Ранее учащихся начальных классов школ Оренбурга и Орска планировали протестировать на коронавирус, чтобы оценить влияние бессимптомного носительства детей на динамику заболеваемости в целом. В конце прошлой неделе в области также началось добровольное тестирование на антитела учителей и школьников. По данным региональных властей, эта работа также поможет оценить коллективный иммунитет, создать модель распространения вируса и выработать алгоритм дальнейшего управления ситуацией.

В Оренбургской области, по данным оперштаба на 22 ноября, официально зарегистрировано 21 697 случаев коронавирусной инфекции, ежедневный прирост с начала ноября составляет около 180-190 случаев. Всего в регионе 18 720 выздоровевших с начала пандемии, 180 человек умерли. Количество госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19 в воскресенье возросло до 1 400, при этом 409 человек находятся в тяжелом состоянии.