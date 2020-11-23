Ребенку с пересаженной почкой обеспечат лекарства, несмотря на отказ мурманского Минздрава

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Мальчик с пересаженной почкой получит в Мурманске необходимые лекарства для проведения назначенной федеральной клиникой терапии, несмотря на первоначальное отрицательное решение комиссии регионального Минздрава. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на оперативном совещании в правительстве региона.

Операцию по пересадке почки от матери мальчику из Мурманска, который родился с нефрологическими проблемами, провели в Москве. Однако почка взрослого человека в теле ребенка не может работать должным образом без специальных лекарств, которые рекомендовали в московской клинике. Часть этих лекарств в областном Минздраве закупать отказались, ссылаясь на возрастные ограничения по применению препаратов.

"Все то, что наши коллеги из федеральной клиники рекомендовали, мы этими препаратами ребенка обеспечим. То решение, которое приняла комиссия Минздрава, было неправильным", - сказал Панычев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, обращаясь к министру здравоохранения региона, попросил до конца недели оценить целесообразность существования такой комиссии и расформировать в случае ее неэффективности.

"Прошу рассмотреть возможность и целесообразность функционирования подобной комиссии, которая персонально не отвечает за выздоровление пациента, а как некий коллективный, коллегиальный орган способна заблокировать терапию для конкретного пациента. Вы посмотрите, и давайте до конца недели примем решение - может такой комиссии вообще не должно существовать. К чему эти бюрократические изобретения? Я понимаю, что это было давно создано, много лет назад, но не пришло ли время убрать такие площадки, которые не помогают, а мешают вылечить человека", - сказал Чибис.