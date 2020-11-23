Нарышкин: выставку, посвященную Нюрнбергу, подготовят в 2021 году для показа в Европе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российское историческое общество (РИО) и Фонд "История Отечества" планируют подготовить в 2021 году выставку, посвященную Нюрнбергскому процессу, для показа в странах Европы. Об этом заявил в понедельник председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в открытом онлайн-интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману по теме "Уроки Нюрнбергского процесса".

"В планах Российского исторического общества и Фонда "История Отечества" в следующем году подготовить историко-документальную выставку, предназначенную для показа в странах Европы. Материалы этой выставки будут переведены на два десятка языков", - сказал он.

"Думаю, что такую работу нужно проводить постоянно и постоянно напоминать всем, в том числе в Европе и во всем мире, об уроках Нюрнберга, которые имеют огромное историческое значение для всех", - подчеркнул Нарышкин.

Председатель РИО также отметил, что только широкое историческое просвещение позволит не забыть уроки Нюрнбергского военного трибунала. В этой связи Нарышкин указал на необходимость продолжать работу по исследованию богатого документального архива Нюрнбергского процесса, развивать международное сотрудничество историков, а также уделять большое внимание данной теме на уроках истории в школах.

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии. Нюрнбергский трибунал стал первым международным судебным процессом, признавшим военную агрессию тягчайшим преступлением против человечества и наказавшим преступников. Принципы, содержащиеся в уставе трибунала, были подтверждены резолюцией Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года как общепризнанные нормы международного права.