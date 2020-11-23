СМИ: эффективность вакцины AstraZeneca по итогам испытаний составила 70%

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Средняя эффективность вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca по итогам испытаний составила 70%. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация BBC .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

В клинических исследованиях препарата было задействовано 20 тыс. добровольцев из Соединенного Королевства и Бразилии. В ходе испытаний было выявлено, что при изначальном введении большей дозы вакцины уровень защиты от заражения падал до 62% и возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, увеличенную дозу препарата.

"Это замечательная новость, что Оксфордская вакцина доказала свою эффективность в ходе испытаний. Впереди еще много проверок на безопасность, но это отличные результаты", - написал в своем Twitter британский премьер-министр Борис Джонсон.

Правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз вакцины этого производителя, которых достаточно для иммунизации 50 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность российской вакцины составляла 92%.