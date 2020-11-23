В Минвостокразвития сообщили, что пик кризиса в Приморье после ледяного дождя уже пройден

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Самый сложный период кризиса, сложившегося на юге Приморского края после ледяного дождя, уже пройден, большая часть жителей получила воду и тепло. Об этом заявил журналистам в понедельник министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, прибывший в регион.

"По моей оценке, на сегодня пик кризиса уже пройден. Большая часть тех, кто остались без тепла и воды, они либо получили, либо в ближайшие сутки получат тепло и воду. Со светом, с электричеством все немножко сложнее", - сказал министр.

Он добавил, что его главная задача сейчас - поддержать жителей, сотрудников специальных служб и губернатора Олега Кожемяко, а также быстрее наладить жизнеобеспечение людей.

"После этого нужно восстановить Владивосток, восстановить пострадавшие районы Приморья, и сразу стать готовыми к следующему удару судьбы. К сожалению, он непременно случится рано или поздно. И в этом смысле оставаться на тонком льду, <…> оставаться без резервных источников питания, без резерва топлива, без резерва техники, без резерва еды ни в коем случае нельзя", - отметил глава Минвостокразвития.

Как сообщил после совещания с министром губернатор региона Олег Кожемяко, затраты на ликвидацию последствий ледяного дождя во Владивостоке на понедельник составили более 180 млн рублей, они еще будут расти. "Энергетики просчитают еще те затраты, сегодня они предварительно подали нам на 180 млн рублей, просчитают те затраты, которые понадобятся для полного восстановления надежной системы энергоснабжения, которое потребует длительного времени. Я думаю, что суммы возрастут, но они в любом случае должны быть выделены из тех или иных источников", - сказал глава края.

Он добавил, что дополнительные затраты будут связаны с необходимостью поддерживать уже работающую временную инфраструктуру подачи энергии на объекты жизнеобеспечения, которая сегодня фактически частично работает на дизельных генераторах. Нужно будет ее обслуживать и снабжать топливом, пока не будут восстановлены все поваленные льдом линии электропередачи.

В связи с этим власти Приморья обратились в правительство РФ с просьбой, чтобы все дизельные генераторы, которые прибыли в край из различных источников, передать на баланс региона. Это будет резервом на случай подобных ЧС.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края, массовые отмены автобусов и внутрикраевых перелетов. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке и Артеме перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В пятницу в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.

В воскресенье председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье и помощи пострадавшим гражданам. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития. Чекунков в понедельник по поручению премьер-министра прибыл во Владивосток.

В новость внесены изменения (11:11 мск) - добавлены слова губернатора об ущербе