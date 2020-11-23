Коэффициент распространения коронавируса в России равен 1,1

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в понедельник остался на уровне предыдущего дня и составил 1,1. В Москве этот показатель вырос с 1,19 до 1,2, обновив максимум с 14 октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент не оказался ниже единицы. Только в Ростовской области он равен 1, в остальных превышает эту отметку.

В Воронежской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае показатель составил 1,01, в Иркутской области он третий день держится на уровне 1,02, в Нижегородской области опустился с 1,08 до 1,06, в Свердловской области - с 1,09 до 1,08, в Подмосковье вырос с 1,09 до 1,1.

В Санкт-Петербурге, где число выявляемых случаев заболевания за сутки приблизилось к трем тысячам, коэффициент увеличился до 1,2.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.