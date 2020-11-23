Умер второй основатель флешмоба Ice Bucket Challenge

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Один из инициаторов флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куин умер в воскресенье в возрасте 37 лет от бокового амиотрофического склероза (ALS). Об этом говорится на странице Куина в Facebook.

"Мы с глубокой печалью должны сообщить о том, что Патрик умер сегодня рано утром. Он был во многих отношениях настоящим подарком судьбы для всех нас. Мы будем помнить его за способность воодушевлять и мужество, проявленные в его неустанной борьбе с ALS", - написано в посте. Авторы поста также призвали всех желающих материально помочь жене умершего в организации похорон и оплате долгов за лечение.

Куин родился и вырос в Йонкерсе (штат Нью-Йорк). Боковой амиотрофический склероз у него диагностировали в марте 2013 года. По информации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, до 15 тыс. человек страдают от этого тяжелого заболевания. Причина его возникновения не установлена, лекарства от него нет.

В декабре 2019 года от этого же заболевания умер другой основатель флешмоба - 34-летний Питер Фрейтс.

Участники Ice Bucket Challenge должны были облить себя холодной водой, записать этот процесс на видео, выложить запись в интернет, перечислить пожертвования в благотворительный фонд и призвать по крайней мере трех своих знакомых к аналогичным действиям.

По данным агентства Reuters, в разных странах мира в этом флешмобе приняли участие более 17 млн человек, в том числе основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс, певец и актер Джастин Тимберлейк, телеведущая Опра Уинфри. Было собрано более $220 млн на разработку методов лечения ALS.