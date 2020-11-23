В Крыму почти 30 населенных пунктов остались без воды из-за пересохших скважин

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Почти 30 населенных пунктов в Республике Крым остались без воды из-за пересохших скважин, осуществляется подвоз воды, сообщил в понедельник генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Из-за засухи в Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Ограничения введены и в других городах полуострова. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов воды осталось менее чем на три месяца.

"На сегодняшний день, в целом, по республике 29 населенных пунктов, которые в связи с истощением каптажей или скважин переведены на режимное водоснабжение или подвоз", - сказал Баженов на совещании о ситуации с водоснабжением.

Среди них, по его словам, город Алушта и 11 сел в этом регионе, пять населенных пунктов в Бахчисарайском районе, шесть в Белогорском, четыре в Феодосии и по одному в Ленинском районе и Судаке.

Баженов сообщил, что график подвоза воды будет опубликован в понедельник на сайте предприятия.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.