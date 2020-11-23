В Евпатории отключат горячую воду до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Горячее водоснабжение в Евпатории будет ограничено с 26 ноября до конца декабря для экономии в период возникшего из-за засухи дефицита воды, сообщил в понедельник на совещании гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Из-за засухи в Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Ограничения ввели и в других городах полуострова. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца. С 16 ноября в Евпатории начали снижать давление воды по ночам.

"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе [Евпатории] горячей воды так, как это было сделано в Симферополе с 24 сентября", - сказал Баженов.

Гендиректор "Воды Крыма" уточнил, что горячую воду вновь начнут подавать после введения в эксплуатацию Вилинского водозабора. Решение связано с запуском новых источников для обеспечения Симферополя, пояснил он.

"Приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры, тем не менее, других решений [для того], чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Источников других воды нет. Просим евпаторийцев потерпеть в течение 30 дней", - обратился к горожанам глава Крыма Сергей Аксенов.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.