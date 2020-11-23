Участие в чемпионате "Абилимпикс" примут более 2 тыс. конкурсантов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. конкурсантов примут участие в VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью "Абилимпикс", заявил журналистам в понедельник первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко в рамках церемонии открытия состязаний.

"В нынешнем году в финале участвуют все субъекты РФ, практически вся территория страны вовлечена в чемпионат, более двух тысяч участников. Общее количество участников за пять лет развития движения в стране выросло в 40 раз", - заявил Глушко.

Чемпионат пройдет в очно-дистанционном формате с 23 по 29 ноября. Соревнования состоятся по 77 компетенциям.

"За время развития движения "Абилимпикс" в стране уже более 4 тыс. участников чемпионатов, национального финала нашли себе рабочее место на предприятиях. Мы надеемся, что и дальше чемпионат будет способствовать увеличению востребованности таких работников", - добавил Глушко.

Также в рамках чемпионата запланировано ежедневное проведение деловой программы. Она будет посвящена актуальным вопросам, связанным с повышением качества профессионального образования для лиц с инвалидностью и ограничениями по здоровью, трудоустройству, вопросам доступной городской среды, в том числе архитектурной доступности образовательных организаций.