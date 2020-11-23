Несколько добровольцев из Армении испытают на себе российскую вакцину от коронавируса

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Образцы вакцины "Спутник V", которые Минздрав России передал армянской стороне, будут протестированы на нескольких добровольцах. Об этом в понедельник агентству " Арменпресс " сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Мы получили очень мало [вакцины], это всего лишь образцы. Несколько волонтеров будут вакцинированы", - сообщила Никогосян.

О том, сколько человек примут участие в тестировании и когда его планируется провести, Никогосян не сообщила.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу в ходе визита в Ереван в составе межведомственной делегации России передал армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин пообещал соседям помощь в борьбе с пандемией, напомнив, что российские тесты на коронавирус уже переданы всем государствам СНГ. Он заверил также, что Москва будет "работать над поставками вакцины" в братские государства.