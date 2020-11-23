Кабмин Таиланда продлил режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

БАНГКОК, 23 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Таиланда постановил продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии коронавируса, сразу на полтора месяца - до 15 января 2021 года. Об этом в понедельник по итогам заседания сообщил пресс-секретарь правительства Ануча Бурапхачайси.

Кабмин утвердил предложение о продлении срока действия режима ЧП во всех областях королевства "на 45 дней сразу - до 15 января 2021 года". "Это дольше, чем обычно, поскольку необходимо обеспечивать режим эпидемиологической безопасности в период новогодних праздников", - пояснил он. Ограничение продлевается в восьмой раз.

Такое решение было принято, так как текущая ситуация с коронавирусом во многих регионах мира по-прежнему остается тяжелой. Кроме того, граждане Таиланда и иностранцы до сих пор возвращаются в страну вывозными рейсами.

26 марта премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, который также занимает пост министра обороны страны, впервые объявил о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Первоначально ограничение было введено до 30 апреля.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составило 3,9 тыс., вылечились более 3,7 тыс. человек, умерли 60 пациентов.