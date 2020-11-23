Мурманская область в 2021 году получит 668 млн рублей на модернизацию здравоохранения

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Мурманская область в 2021 году на модернизацию первичного звена здравоохранения получит 668 млн рублей из федерального бюджета. Об этом в понедельник сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"В следующем году 668 млн рублей из федерального бюджета мы получим на модернизацию первичного звена здравоохранения <…> Прошу все необходимые процедуры для получения федеральных денег на модернизацию первичного звена Минздраву проработать и программу 2021 года, программу модернизации наших поликлиник активно запустить", - сказал Чибис.

Он особо подчеркнул, что здравоохранение является одним из важнейших направлений работы, идет обсуждение законопроекта о бюджете на 2021 год, на здравоохранение заложено более 14 млрд рублей, это почти на миллиард больше, чем в прошлом году. Глава региона отметил также, что состояние некоторых медучреждений в регионе требует скорейшей модернизации.

"Идет обсуждение проекта бюджета, который внесен в областную думу, бюджета на 2021 год, я здесь всех коллег прошу внимательно отнестись к прохождению этого закона, к обеспечению необходимого взаимодействия с комитетами нашей областной думы, потому что там, что касается медицины, на 2021 год заложено более 14 млрд рублей, на ее функционирование и развитие, включая необходимые ресурсы уже не для проектирования, а начала строительства новых корпусов онкологического диспансера, который, мягко скажем, находится не в лучшем состоянии", - отметил глава региона.