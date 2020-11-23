Более 489 тыс. россиян посетили Турцию в октябре

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 489 тыс. россиян посетили в октябре 2020 года Турецкую Республику. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные Министерства культуры и туризма Турции.

"Число иностранных туристов, посетивших Турцию в октябре 2020 года, снизилось на 59,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, до 1 742 303 посетителя. В рейтинге стран, откуда приехало наибольшее число туристов, первое место вновь заняла Россия с 489 836 путешественниками. Болгария заняла второе место с 232 729 туристами, вслед за ней идет Украина, откуда приехали 155 254 человека", - отмечается в статистической информации.

Всего за первые десять месяцев 2020 года Турцию посетил 13 652 641 турист из-за рубежа. В этом рейтинге Россия также заняла первое место. С января по октябрь этого года в республике побывали 1 911 264 человека из РФ.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 446 тыс., умерли 12 358 человек, выздоровели 374 637 пациентов.