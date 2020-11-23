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Пандемия COVID-19
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В Минпросвещения заявили, что в российских школах нет массовых вспышек коронавируса

Глава ведомства Сергей Кравцов уточнил, что сегодня не так много школ находятся на карантине

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Массовых вспышек коронавирусной инфекции на сегодняшний день в школах РФ не наблюдается, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС.

"Массовых вспышек в школах нет", - сказал Кравцов, уточнив, что сегодня не так много школ находится на карантине из-за коронавируса. Ситуацию с заболеваемостью министр назвал контролируемой.

Министр также отметил, что решение о проведении новогодних утренников в школах и детсадах остается за регионами.

"Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решения принимаются на уровне оперативных штабов регионов", - заявил Кравцов.

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РоссияПандемия COVID-19
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