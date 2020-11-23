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Пандемия COVID-19

В Минпросвещения не планируют отменять ЕГЭ из-за коронавируса

Ранее Рособрнадзор сообщил, что перенес сроки итогового сочинения в 11-х классах. Его успешное написание является допуском к ЕГЭ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Отмена Единого государственного экзамена в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается. Об этом заявил в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Отмена ЕГЭ не обсуждается", - сказал он.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что перенес сроки итогового сочинения в 11-х классах, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Его успешное написание является допуском к ЕГЭ. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии пока не планируется.

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РоссияПандемия COVID-19
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