В Минпросвещения не планируют отменять ЕГЭ из-за коронавируса

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Отмена Единого государственного экзамена в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается. Об этом заявил в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Отмена ЕГЭ не обсуждается", - сказал он.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что перенес сроки итогового сочинения в 11-х классах, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Его успешное написание является допуском к ЕГЭ. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии пока не планируется.