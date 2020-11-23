Горный кластер Сочи примет порядка 300 тыс. туристов на Новый год

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Горный кластер Сочи в период новогодних праздников примет порядка 300 тыс. отдыхающих, для обеспечения безопасности в условиях пандемии власти примут меры для разведения потоков туристов, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В горном кластере Сочи уже забронировано почти 90% номеров на период новогодних праздников, мы ожидаем около 300 тыс. человек. Наша первоочередная задача - обеспечить их безопасность в сегодняшних непростых условиях. На регулярной основе, без остановки работы, будет проводиться санитарная обработка кабинок канатных дорог. Также предусмотрена бесконтактная продажа электронных ски-пассов. В этом году будем максимально разводить потоки туристов и спортсменов", - сказал глава региона.

Он отметил, что на территории горного кластера будут функционировать три лаборатории для тестирования на COVID-19, все кафе и рестораны будут работать только до полуночи с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, таких как масочный режим и социальная дистанция.

"Здоровье гостей и жителей края - наш безусловный приоритет. Это и наша общая ответственность. Поэтому просим всех туристов, которые планируют отдых на курортах Краснодарского края, с пониманием отнестись ко всем вводимым правилам. Сейчас их соблюдение очень важно", - добавил Кондратьев.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон на курортах в Сочи начнется ориентировочно с середины декабря. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, а общий турпоток Краснодарского края - около 17,3 млн. В зимний период прошлого года курорты Кубани посетили более 800 тыс. человек, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Большая часть отдыхающих выбрала Сочи.