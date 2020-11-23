Дистанционное обучение в школах Карелии продлили до конца декабря

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии приняли решение продлить до конца декабря дистанционный формат учебы для школьников 4-8-х и 10-х классов в связи со сложной обстановкой в регионе по коронавирусу. Об этом в понедельник на своей странице в "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Поскольку в числе инфицированых много детей - ежедневно регистрируем несколько десятков случаев - дистанционное обучение для школьников 4-х, 5-8-х и 10-х классов продлевается до конца этой четверти. Несмотря на то, что дети, как правило, переносят коронавирус более легко, они могут инфицировать педагогов, а также своих близких, в том числе старшего поколения", - говорится в сообщении.

Ужесточение ограничений коснется также людей старше 65 лет. К уже действующей обязательной самоизоляции, добавился запрет на поездки в общественном транспорте, за исключением необходимости посетить врачей или по работе, если выполнять свои обязанности из дома невозможно.

"Новые требования вводим и для работодателей. Они должны максимально ограничить контакты между коллективами цехов, подразделений и отделов. Сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, должны быть переведены на дистанционный формат работы. Если это невозможно, необходимо обеспечить такому человеку изолированное рабочее место", - отметил Парфенчиков.

Работа курьерских служб и прием корреспонденции должен проходить бесконтактным способом. До 15 января в регионе также запрещены любые массовые мероприятия, кроме тех, что проводятся на открытом воздухе. Исключение власти региона сделали только для тех событий, которые уже анонсировали до 23 ноября: их можно будет провести с учетом всех противоэпидемических требований.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе, в Карелии за время пандемии выявили 12 785 случаев заражения, прирост за сутки 323 человека. Выздоровели за все время 6 685 пациентов, умерли 87.