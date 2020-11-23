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Пандемия COVID-19

Встреча Путина с Собяниным по COVID-19 не планируется

При этом президент и мэр Москвы находятся в ежедневном контакте, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует отдельную встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, но они находятся в ежедневном контакте. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли встреча президента со столичным градоначальником для обсуждения ситуации с коронавирусом.

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"Нет, пока в ближайшее время не планируется", - сказал Песков.

Представитель Кремля при этом напомнил, что Собянин входит в правительственный координационный совет по борьбе с коронавирусом и возглавляет соответствующую рабочую группу в Госсовете, поэтому он "находится в постоянном контакте с президентом".

"Это же не значит, что, если нет встречи, то они не общаются. Идет постоянное общение, ежедневное", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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