Глава комитета Госдумы предложил ввести в России статус курортных моногородов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил проработать вопрос отнесения российских курортных городов к моногородам, что позволило бы им получить соответствующую поддержку.

"В настоящее время в законодательстве отсутствуют возможности для предоставления мер государственной поддержки городам, в основе экономической деятельности которых преобладают санаторно-курортная деятельность или оказание туристских услуг. К таким курортным моногородам уже сегодня могут быть отнесены и Кисловодск, и Таганрог, и Анапа, и Туапсе, и Сочи", - сказал он в понедельник на круглом столе в Совете Федерации.

Он напомнил, что сейчас такие курорты юридически к моногородам не относятся и не могут получить те меры поддержки, которые уже предусмотрены и могут быть введены в будущем для городов, обладающих правовым статусом моногорода.

"Я предлагаю совместно поработать над введением понятия "курортный моногород", определением критериев отнесения городов-курортов к таким моногородам и формированием возможных мер поддержки для них", - добавил Пайкин. По словам депутата, это позволит развивать внутренний туризм не только сегодня, но и в перспективе.