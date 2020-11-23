Песков: ликвидировать последствия ледяного дождя во Владивостоке в одночасье невозможно

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке, но в одночасье эту проблему не решить, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признал, что "несмотря на напряженную круглосуточную работу, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось".

"Сейчас ведется постоянная работа, чтобы справиться с этой ситуацией. Руководство региона прикладывает все возможные усилия для того, чтобы справиться. Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы", - добавил Песков.

Представитель Кремля указал, что "ледяной шторм был очень сильный и нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ". "Эти последствия до сих пор ощущаются, много людей в городе страдают от этого. Но работа ведется круглосуточно, в городе все это видят. Кроме того, правительство РФ принимает меры, создана специальная комиссия, и МЧС активно работает, туда перебрасываются энергоустановки", - пояснил он.

"Сила удара природы такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать", - подчеркнул Песков.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края, массовые отмены автобусного сообщения и внутрикраевых перелетов. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке и Артеме перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В пятницу, 20 ноября, в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.

В воскресенье председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя в Приморье и помощи пострадавшим гражданам. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития. Глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в понедельник по поручению премьер-министра прибыл во Владивосток.