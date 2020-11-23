Регионам Центральной России обещают снегопады и ночные морозы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снегопады, мокрый снег 23-25 ноября на территории Центрального федерального округа (ЦФО). В дневные часы в большинстве регионов, в том числе в Брянской, Орловской, Рязанской, Тульской областях, воздух будет прогреваться до плюс 2-3 градусов, ночами ожидаются морозы до минус 3-5 градусов, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области, с начала рабочей недели регион находится под влиянием теплого атмосферного фронта, который 23 ноября принес снегопад. "Он уже отметился сегодня у нас снегопадом. И на всей неделе в Воронежской области ожидается облачная погода с пояснениями, небольшие и местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный 7-12 м/с, температура ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов", - сказала собеседница агентства.

Около минус 3-5 градусов в ночные часы 25 ноября ожидается в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, в дневные часы с понедельника по среду - до плюс 2-3 градусов. В этих регионах, по данным местных ЦГМС, также прогнозируется снег, местами с дождем. "Сегодня утром в регионе начался снег, который в настоящий момент усиливается, а водители у нас за лето отвыкли от движения по заснеженной дороге. В связи с этим мы в СМИ и в социальных сетях разослали предупреждения водителям о возможных проблемах на дорогах природного характера: гололеде, невозможности подняться на подъем, снежных накатах", - сообщил ТАСС глава пресс-службы ГИБДД по Тамбовской области Станислав Конышев.

В Брянской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях 23-25 ноября также ожидаются суточные колебания температуры воздуха от минус 1-2 до плюс 2-3 градусов и снегопады, мокрый снег. "Во вторник температура воздуха днем не превысит 2 градусов тепла, ветер западный до 3 м/с. Облачно, небольшие осадки в виде дождя и снега. Ночью температура воздуха опустится до минус 1 градуса", - отметили в ЦГМС по Орловской области.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что влияние на погоду в ЦФО 23-25 ноября будут оказывать атмосферные фронты циклона с центром над севером Европейской территории России. Местами ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.