Разработчики вакцины AstraZeneca рассказали об условиях ее хранения

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, может быть распространена по всему миру благодаря тому, что ее можно хранить в холодильнике. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор Оксфордской вакцинной группы (Oxford Vaccine Group) Эндрю Поллард.

"У нас есть вакцина для мира, ее эффективность высока, она предотвращает серьезное заболевание и госпитализацию. Это восхитительные результаты. Благодаря тому, что эту вакцину можно хранить при температуре холодильника, она может быть распределена по всему миру с использованием обычной системы по иммунизации. Наша цель - получить вакцину, которая будет доступна везде", - сказал Поллард.

"Она обеспечивает защиту на уровне 70%", - подчеркнул ученый.

Как определить эффективность вакцины

Данные результаты были получены по итогам клинических исследований, в которых были задействованы 20 тыс. добровольцев из Соединенного Королевства и Бразилии. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, увеличенную дозу препарата. Средняя же эффективность составила 70%.

Ранее американская компания Moderna объявила о то, что ее вакцина против коронавируса на третьем этапе испытаний показала эффективность на уровне 94,5%, а германская BioNTech и американская Pfizer заявили о 95-процентной эффективности своего препарата. Правда, во втором случае вакцина должна храниться при температуре минус 70 градусов.

Отвечая на вопрос, почему эффективность ранее представленных вакцин выше, Поллард заявил, что в этом случае необходимо смотреть на то, "что именно замеряют другие производители во время исследований".

"Чрезвычайно важно иметь доступ ко всему набору данных. То, что мы определяем как болезнь COVID, в различных протоколах описано по-разному. Например, эта вакцина способна предотвратить серьезное заболевание и госпитализацию. Если вы оцениваете только это, то у нас был бы намного более высокий показатель эффективности, но мы оцениваем весь набор болезней, в том числе протекающие в слабой форме. В зависимости от того, что вы замеряете, у вас будет разный результат", - сказал Поллард, признав, что у различных препаратов могут быть "различные показатели по иммунному ответу".

Как отмечает в этой связи газета Financial Times, различие в эффективности между двумя дозами оксфордской вакцины стало неожиданным. Ученые предполагают, что более низкая первая доза может стимулировать иммунную систему, улучшая ее ответ на повторное применение препарата, однако, как говорится в статье, требуются дополнительные исследования, чтобы доказать это.

Одобрение регуляторов и производство

Данные по проведенному исследованию уже переданы в регулирующие органы Великобритании и ЕС. Как сообщил в понедельник на брифинге исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос, продемонстрированная во время исследования эффективность вакцины соответствует существующим требованиям, необходимым для получения разрешения на ее использование.

В случае получения соответствующего сертификата, как информировала в понедельник исполнительный вице-президент AstraZeneca по вопросам операционной деятельности и информационным технологиям Пам Чэн, компания готова произвести для Великобритании около 4 млн доз готовой вакцины (с учетом необходимости двойной вакцинации) к концу года и 40 млн - к концу первого квартала 2021 года. "С учетом того, что разрешение будет выдано, для Великобритании мы надеемся произвести около 20 млн доз активного препарата и 4 млн доз готового препарата к концу года и намного больше к концу первого квартала 2021 года - 70 млн доз активного препарата и 40 млн доз в готовой форме", - сообщила она.

Что касается мировых поставок, то компания готова произвести 300 млн доз готовой вакцины к концу 1 квартала 2021 года, а когда выйдет на пик производства - выпускать по 100-200 млн доз вакцины в месяц.

На этой неделе должны начаться переговоры с регулятором США по поводу изменения формата проведения исследования вакцины. Речь идет о том, чтобы, возможно, одобрить два режима распределения препарата - две одинаковые дозы или одна более слабая и другая более сильная.

Правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз вакцины этого производителя, которых достаточно для иммунизации 50 млн человек.

Реакция рынка

Британский фондовый рынок отреагировал ростом на эти новости, хотя он оказался более скромным, чем в предыдущие дни, когда объявлялось о результатах испытания других вакцин.

В настоящий момент индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, прибавляет 0,26%. 9 ноября на фоне успешных испытаний вакцины Pfizer и BioNТech индекс вырос на 4,67%, а на прошлой неделе, когда подобное объявление сделала Moderna, прибавил 1,8%.

Акции же компании AstraZeneca в настоящий момент падают на 1,39%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность российской вакцины составляла 92%.