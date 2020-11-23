В Казани простились с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, умершего на 74-м году жизни, отпели в понедельник в Благовещенском соборе Казанского кремля, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы прощаемся с нашим митрополитом, владыкой Феофаном. Владыка был уникальным человеком - это и ум, и его общественная деятельность. И он за все эти пять лет, которые служил митрополитом в нашей республике, был образцом, примером для духовного служения всем конфессиям. Не могу не сказать, что за время его служения особо сложились очень добрые отношения с мусульманской уммой, не могу не сказать о той работе, которую владыка Феофан проводил вместе с нами по поручению президента нашей страны в рамках стратегической группы "Россия - Исламский мир", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии прощания с владыкой, транслируемой телеканалом "ТНВ".

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, болезнь прервала жизнь "замечательного, яркого, талантливого человека, церковного государственного деятеля". По словам губернатора, Феофан был его другом, духовным наставником. Будущий владыка родился в простой православной семье, был шестым ребенком. "С детства он возрастал в православной вере от своих родителей, от священников сельского храма, определивших до конца дней его жизненный путь служения церкви и отечеству", - сказал Беглов.

"Более двадцати лет связывают меня с владыкой Феофаном. Сложнейший жизненный путь прошел этот человек на самых трудных участках нашей страны в самое трудное время. Выполняя сложнейшую миссию за рубежом, этот человек всегда нес только добро, заботу о людях, веру в Бога. По роду своей служебной деятельности я не раз видел, как в ситуациях, когда, казалось бы, не оставалось никакого другого решения вопроса, кроме силового, этот человек в самый нужный момент находил те самые правильные слова, а когда необходимо, совершал и поступки, и ситуация разрешалась мирным образом, разрешалась в интересах людей, сохраняя их жизни, здоровье и веру во все человеческое", - сказал на церемонии первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

По данным официального сайта Московского Патриархата, Феофан умер "от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией". Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи со смертью владыки временным управляющим Казанской епархией Татарстанской митрополии назначен митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.