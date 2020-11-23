МЧС разработает критерии предприятий, определяющие размещение там пожарных подразделений

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МЧС выработает критерии предприятий и организаций, которые позволят создавать для обеспечения их безопасности объектовые и специальные пожарные подразделения. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указа, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

В документе отмечается, что предприятия и организации, которые являются критически важными для национальной безопасности страны, особо ценные объекты культурного наследия народов РФ охраняются объектовыми, специальными и воинскими подразделениями Федеральной пожарной службы (ФПС). Они утверждаются распоряжением правительства. Вместе с тем отсутствуют четкие критерии, которые позволяют создавать на тех или иных объектах подразделения ФПС в зависимости от осуществляемой ими деятельности и стратегического значения.

"Наделение МЧС России полномочиями по утверждению критериев объектов, на которых могут создаваться объектовые и специальные подразделения ФПС, позволит установить четкие принципы создания объектовых и специальных подразделений ФПС по охране объектов в зависимости от осуществляемой деятельности и стратегического значения", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.

В настоящее время отсутствует механизм создания, реорганизации, ликвидации подразделений ФПС при включении организаций в перечень или исключении организаций из него. "В этой связи наделение МЧС России полномочиями по утверждению порядка создания, реорганизации, ликвидации указанных подразделений, а также порядка организации их деятельности, позволит утвердить четкий механизм и порядок, в соответствии с которым будут осуществляться мероприятия по созданию, реорганизации, ликвидации объектовых и специальных подразделений ФПС", - отмечается в документе.

Наделение МЧС России полномочиями по разработке и утверждению порядка организации деятельности договорных пожарных подразделений обусловлено необходимостью нормативного правового регулирования вопросов выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности договорными подразделениями, а также тем, что деятельность указанных подразделений ФПС затрагивает интересы заказчиков получаемых услуг.