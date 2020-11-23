Нарышкин: археологическое наследие Кузбасса откроет перспективы исторического просвещения

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Археологическое наследие Кемеровской области, включая материалы фондов и архивов, является перспективным для инициатив исторического просвещения. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, выступая на круглом столе, посвященном подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса.

"Богатейшее археологическое наследие Кемеровской земли, уникальные фонды ее музеев и архивов открывают широкие перспективы для исторического просвещения. Знаю, что большая работа в этом направлении ведется региональным отделением Российского исторического общества в Кемерово", - сказал он.

Нарышкин обратил внимание, что одним из ключевых проектов, приуроченных к предстоящей годовщине, станет историко-документальная выставка, на которой, в том числе, будут представлены до сотни уникальных документов из федеральных архивов. "Запланированы и другие не менее значимые мероприятия", - добавил он.

Подготовка к празднованию юбилея Кузбасса ведется на основании указа президента РФ Владимира Путина. Ее осуществляет федеральный оргкомитет, возглавляемый заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым.

Председатель РИО напомнил, что развитие Кузбасса как промышленного и горнозаводского центра России стало прямым следствием масштабных петровских преобразований. "В 2022 году нам предстоит отметить 350-летие со дня рождения царя-реформатора Петра Великого. В поисках новых ресурсов для нужд отечественной промышленности Петр снарядил в Западную Сибирь несколько исследовательских экспедиций. Одну из них возглавил Михайло Волков", - напомнил он.

Юбилейной датой с момента образования Кузбасса стало 6 июля 2021 года, этот день отсылает к открытию Волковым колоссальных залежей каменного угля в Кузбасском и Томском уездах. "Уже к середине XVIII века усилиями крупнейшего промышленника того времени Акинфия Демидова Кузбасс приобрел статус важного центра угледобычи. Спустя еще сто лет Транссиб, строительство которого началось по инициативе Александра III, окончательно включил Западную Сибирь в экономическое пространство страны", - добавил Нарышкин.

Город трудовой доблести

Вплоть до начала Первой мировой войны горнодобывающая промышленность Кузбасса развивалась опережающими темпами, приобретя известность не только в России, но и во всем мире, продолжил он. Глава РИО отметил, что Кузнецкий металлургический комбинат, возведенный в начале 30-х годов прошлого века, стал гордостью всего Советского Союза, символом форсированной индустриализации. По его словам, в годы Великой Отечественной войны за считаные месяцы более 80 стратегических предприятий на территории современной Кемеровской области практически сразу с колес приступили к выпуску необходимой фронту оборонной продукции.

Нарышкин подчеркнул, что после оккупации Украины Кузбасс стал безальтернативным источником угля для советской промышленности, так возросло значение региона, что отразилось на его административном статусе, и, как следствие, 26 января 1943 года, за несколько дней до победы под Сталинградом, указом президиума Верховного Совета СССР была образована Кемеровская область. "Трудовой подвиг кузбасских рабочих, внесших значительный вклад в победу, был отмечен недавним присвоением Новокузнецку почетного звания города трудовой доблести", - резюмировал председатель организации.

Замминистра культуры РФ Николай Овсиенко отметил вклад Российского исторического общества в популяризацию наследия региона. "Огромная заслуга Российского исторического общества заключается а том, что вы делаете эту региональную повестку общероссийской. <...> То, что Российское историческое общество и фонд "История отечества" дает площадку настоящим патриотам страны - это удивительно, замечательно, на нынешнем этапе развития абсолютно востребовано", - сказал он.

Отвечая на комментарий Овсиенко, Нарышкин указал, что история каждого российского региона является частью истории страны, поэтому и это региональное направление работы является одним из приоритетов Российского исторического общества.