В ООН считают, что снижение в 2020 году эмиссии CO2 не ослабит парниковый эффект

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует снижение выбросов углекислого газа в атмосферу в 2020 году на 4,2-7,5% из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем, как отмечает ВМО в опубликованном в понедельник в Женеве информационном бюллетене, подобное уменьшение эмиссии не приведет к падению концентрации углекислого газа в атмосфере и не остановит потепление климата.

"Предварительные оценки указывают на сокращение глобальной эмиссии от 4,2% до 7,5%. На глобальном уровне снижение выбросов в подобном масштабе не приведет к уменьшению CO2 в атмосфере", - подчеркивают эксперты. Согласно их прогнозам, концентрация углекислого газа "продолжит расти немного меньшими темпами (снижение на 0,08-0,23 частей на миллион)". Это снижение "существенно меньше природной ежегодной вариантности, составляющей одну частицу на миллион". Это означает, что в краткосрочной перспективе последствия связанного с COVID-19 локдауна не могут "отличаться от природной вариантности", говорится в информационном бюллетене.

Как пояснили в ВМО, закрытие промышленных предприятий вследствие пандемии коронавируса "не обуздало рекордных уровней парниковых газов", удерживающих тепло в атмосфере, что приводит к увеличению температуры, вызывает растущее число экстремальных погодных явлений, таяние ледников, повышение уровня моря и кислотности океанов. Хотя следствием локдаунов в 2020 году действительно стало снижение объемов выброса парниковых газов, оно не превысило обычных ежегодных "флуктуаций", обусловленных, в частности, изменениями в количестве CO2, поглощаемого в разные годы растениями.

В 2019 году уровень углекислого газа в атмосфере достиг нового рекорда в 410 частей на миллион, и в 2020 году "рост продолжился". С 1990 года, напомнили в ВМО, парниковый эффект на Земле, вызванный долгоживущими газами, усилился на 45%. Причем на 80% этот рост был обусловлен усилением концентрации CO2.

Выбросы CO2 останутся на столетия

"Углекислый газ остается в атмосфере в течение столетий, а в океанах даже дольше. В последний раз Земля испытывала подобную концентрацию CO2 3-5 млн лет назад, когда было на 2-3 градуса Цельсия теплее, а уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сейчас", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. "Однако в то время на планете не было 7,7 млрд людей", - констатировал он. Глава организации напомнил, что порог концентрации углекислого газа в 400 частей на миллион был пройден в 2015 году. По прошествии четырех лет концентрация превысила 410 частей на миллион. "Подобных темпов роста никогда не было за время наблюдений", - отметил генсекретарь. По словам Тааласа, пандемия коронавируса отнюдь не является решением проблемы изменения климата. Однако она "служит платформой для более устойчивых и амбициозных шагов в сфере климата, направленных на снижение выбросов до нуля путем полной трансформации наших индустриальной, энергетической и транспортной систем".

По данным ВМО, являющейся специализированным учреждением ООН, в сентябре 2020 года обсерватория Маун-Лоа на Гавайях (США) зарегистрировала концентрацию CO2 в атмосфере в 411,29 частей на миллион. Годом раньше этот показатель составлял 408,54 частей на миллион.

Как отмечается в информационном бюллетене, с 2018 по 2019 году в атмосфере Земли выросла также концентрация метана и оксида азота - газов, вызывающих, наряду с CO2, парниковый эффект.