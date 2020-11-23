Представитель Павла Прилучного рассказала о состоянии здоровья актера

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Состояние актера Павла Прилучного, который с травмами находится в московской больнице, оценивается как стабильное. Об этом ТАСС сообщила представитель артиста Екатерина Сычева.

"Состояние Павла оценивается как стабильное. Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов", - сказала она.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полицейские начали проверку по факту получения травм Прилучным в Калининграде. Собеседник агентства уточнил, что актер пока не написал заявление в полицию.

Ранее СМИ сообщили, что Прилучный в Калининграде получил перелом основания черепа. Артист сам обратился в больницу, где сообщил, что ударился головой при падении. В настоящее время Прилучный находится в многопрофильном отделении московской городской клинической больницы имени Н. И. Пирогова.

Об актере

Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Казахстане.

Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Мажор", "Любовь с ограничениями", "Союз спасения", "Желтый глаз тигра".