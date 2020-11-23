Путин подписал закон о размещении в одной колонии-поселении разных категорий осужденных

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок размещения в одной колонии-поселении разных категорий осужденных, в том числе разрешающий содержать рецидивистов с теми, кто впервые совершил преступление. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает возможность размещения в одной колонии-поселении осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, как ранее не отбывавших сроков лишения свободы, так и тех, кто уже был в заключении.

Кроме того, документ затрагивает тех, кто впервые осужден за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, а также положительно характеризующихся осужденных, переведенных из колоний общего и строгого режима. При этом законом определено условие, что для них должно быть обеспечено раздельное проживание и трудоустройство.