Путин подписал закон о кратном увеличении штрафа для осужденных за нарушения режима

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 200 рублей до 2 тыс. рублей дисциплинарный штраф для осужденных к лишению свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, штраф составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей вместо действовавшей ранее санкции в виде денежного взыскания в размере до 200 рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Кроме того, закон предусматривает возможность перевода осужденных, отбывающих срок в тюрьмах и злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания, в одиночные камеры на срок до шести месяцев в качестве меры взыскания. В настоящее время данная мера взыскания применяется к осужденным, которые содержатся в исправительных колониях особого режима, а для тех, кто содержится в тюрьмах, она не предусмотрена. При этом, как отмечается в сопроводительных документах к закону, в тюрьмах отбывают наказание осужденные, представляющие высокую общественную опасность.