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Более 5,2 тыс. заявок было принято на конкурс "Добро не уходит на каникулы" в 2020 году

Победителями стали 124 добровольческих отряда

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 5,2 тыс. заявок было подано на всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы" в этом году. Победителями стали 124 добровольческих отряда, сообщил в понедельник на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате председатель Российского движения школьников (РДШ), Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский

"В этом году конкурс оказался намного более масштабным - у нас приняли участие ребята из всех 85 регионов Российской Федерации, более 5,2 тыс. заявок было подано. 621 добровольческий проект успешно прошел техническую проверку и был допущен к экспертной оценке. Из них были определены 124 отряда-победителя", - сказал Рязанский.

Он отметил, что в этом году был увеличен размер гранта - его сумма составляла до 500 тыс. рублей. Также появился образовательный блок. "Все-таки наша задача - научить людей действительно серьезно подходить к любому проекту. Эта программа включала видеокурс, направленный на обучение школьников созданию добровольческого проекта, серию обучающих уроков для педагогов об эффективных способах поддержки подобной деятельности", - пояснил председатель РДШ.

Было расширен и экспертный совет. Среди партнеров конкурса - Ассоциация волонтерских центров, всероссийское движение "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы", движение "Школа безопасности" и другие.

Конкурс проходил по семи номинациям. Среди ключевых направлений - популяризация культуры безопасности среди школьников, сохранение экологии и забота о животных, организация комфортной окружающей среды и благоустройство территорий. Также это проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни, сохранение культурного наследия и народной идентичности, проведение образовательных мероприятий для добровольцев и оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, людям, нуждающимся во внимании и уходе.

Рязанский напомнил, что с 2019 года конкурс стал проходить в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста. И он расширился - в конкурсе смогли принять участие добровольческие отряды с численным составом не менее четырех человек. Он проходил по трем номинациям: "Лучшие практики", "Добрый старт" и "Бумеранг добра" (для индивидуальных участников). На конкурс было подано тогда более 1,5 тыс. заявок, финансовую поддержку получило 380 добровольческих отрядов.

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