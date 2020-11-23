Восемь новых врачей начали работу в ростовской больнице, где сообщали об увольнениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Новые врачи начали работу в отделении анестезиологии - реанимации 20-й городской больницы Ростова-на-Дону, в ковидном госпитале которой ранее сообщалось о смерти 13 пациентов с коронавирусом из-за проблем с кислородом, а также об увольнении нескольких врачей. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ростовской администрации, уточнив, что за ноябрь в отделение уже приняты пять новых медработников, еще трое приступают к работе.

В ноябре стало известно об увольнении из ковидного госпиталя 20-й больницы Ростова-на-Дону трех врачей, включая анестезиолога-реаниматолога Артура Топорова, который был в числе тех, кто сообщил о проблемах с кислородом в медучреждении. Также после смерти главврача 20-й больницы Юрия Дронова, у которого был диагностирован коронавирус, в медучреждении был назначен новый руководитель.

"В ноябре в отделение анестезиологии - реанимации принято пять врачей. С 23.11.2020 к работе приступают еще три врача. Работа по привлечению специалистов ведется систематически", - сказали в мэрии.

После сообщений в СМИ о нехватке кислорода в 20-й больнице Ростова-на-Дону министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил территориальному органу Росздравнадзора провести проверку в учреждении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль рассчитывает на оперативное расследование со стороны региональных властей обстоятельств смерти пациентов. 30 октября СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

В конце октября в администрации Ростова-на-Дону, городском управлении здравоохранения, Минздраве Ростовской области, а также по месту жительства бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и экс-начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой прошли обыски, связанные с расследованием дела.

Ростовская область занимает шестое место в России по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. В регионе зарегистрировано 37 769 пациентов с коронавирусом, из которых 30 358 выздоровели, 1 203 умерли. В тяжелом состоянии находятся 153 человека.