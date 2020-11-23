В Брянской области продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей

ТАСС, 23 ноября. Власти Брянской области из-за пандемии коронавируса в понедельник продлили действие режима обязательной самоизоляции для жителей 65 лет и старше до 6 декабря. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"По решению оперативного штаба с 23 ноября по 6 декабря 2020 года граждане в возрасте старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах", - говорится в сообщении.

Самоизоляция может не применяться к руководителям и сотрудникам 65 лет и старше, если их нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения работы предприятий, организаций, учреждений и органов власти. Ранее режим самоизоляции вводился на период с 9 по 22 ноября.

В оперативном штабе отметили, что также принято решение о запрете пребывания несовершеннолетних на территории фуд-кортов в торговых центрах, в организациях общепита, развлечений и досуга без сопровождения родителей или законных представителей. Эта мера профилактики распространения коронавируса будет действовать до 22 декабря.

По данным оперативного штаба на 23 ноября, в Брянской области за весь период пандемии выявлено 16 345 случаев заражения коронавирусом, в том числе 136 - за последние сутки, выздоровели 13 258 человек, 111 пациентов умерли.

Брянская область находится на третьем этапе снятия ограничений, которые начали вводить с 17 марта. Ранее была разрешена работа парков, физкультурно-спортивных организаций, музеев, зоопарков, библиотек, гостиниц, санаториев, домов отдыха. Сохраняется запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. метров, с 23:00 до 6:00 запрещена работа ресторанов, баров, кафе и кинотеатров. В дневное время предприятиям общепита разрешили работать при условии загрузки посадочных мест не более чем на 50%, установлен запрет на проведение банкетов, корпоративов в коллективах, развлекательных учреждениях.

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