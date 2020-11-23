Пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной "Эпиваккорона"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первые пять добровольцев старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в рамках пострегистрационных испытаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"21 ноября 2020 года первую дозу вакцины "Эпиваккорона" получили первые пять добровольцев из числа участников пострегистрационного клинического исследования в группе из 150 лиц старше 60 лет", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что все 150 человек уже набраны.

В то же время набор добровольцев старше 18 лет для участия в пострегистрационных исследованиях для 3 тыс. человек все еще продолжается. "Решение об увеличении числа добровольцев, принимающих участие в исследовании, будет приниматься с учетом результатов, полученных для 3 000 человек", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.