Глава Ставрополья выступил за отмену массовых новогодних мероприятий в регионе

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил отменить массовые мероприятия в дни новогодних праздников в регионе в связи с пандемией. Также он призвал отменить новогодние торжества в краевых органах власти, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона.

"На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор Владимир Владимиров призвал отказаться от проведения новогодних торжеств в краевых органах власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Владимир Владимиров также дал установку по отмене массовых новогодних мероприятий в территориях главам муниципальных образований Ставропольского края", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе зарегистрирован 26 131 случай коронавируса, умерли 511 пациентов с коронавирусом. "Сегодня самое главное - защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что новогодние праздники - это дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения. Министр пояснил, что уже сейчас нужно начать подготовку к этому периоду, чтобы обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий.