Глава Псковской области заявил, что запуск инфекционной больницы остановил отток кадров

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области смогли остановить отток из региона медицинских кадров после того, как на территории области была введена в эксплуатацию новая инфекционная больница, построенная Минобороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в докладе главе государства в ходе встречи, которая состоялась в понедельник в режиме видеоконференции.

"При вашей поддержке в Псковской области создана одна из самых современных инфекционных служб, которая полностью закрывает соответствующие потребности региона как для взрослого населения, так и для детей. Важно отметить, что начало работы новой больницы переломило многолетний тренд, когда наши врачи уезжали в другие регионы на более высокие заработные платы, в более привлекательные условия труда, и впервые мы без проблем набрали профессиональную команду специалистов, причем сделали это на конкурсной основе. Для нас это действительно позитивный прецедент", - сказал Ведерников в докладе Путину.

Он также добавил, что в регион уже начали приезжать на работу специалисты из других субъектов страны. "Достойные условия работы, грамотный молодой амбициозный руководитель, современная техника - эти три фактора сами по себе формируют точки притяжения для новых медицинских кадров, в том числе из других регионов. К нам приехали несколько очень перспективных специалистов из разных регионов, кстати, в том числе и из Санкт-Петербурга", - пояснил губернатор.

В октябре 2020 года инфекционная областная больница, которая была построена в Пскове специалистами Министерства обороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина, начала работу и приняла первых пациентов. До недавнего времени в области инфекционный корпус существовал только в Пскове, но он, по оценке врачей, не соответствует требованиям и не подлежит реконструкции. Для решения проблемы военные строители досрочно возвели два многопрофильных медицинских центра в Пскове и Великих Луках на 200 и 100 мест соответственно.

Центр оснащен самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации. По словам губернатора, это медицинское учреждение будет образцово-показательным.

Минобороны возвело 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны, а также один медицинский центр в Воронеже и три в Дагестане.