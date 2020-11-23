Оздоровительный центр рядом с Байкалом начнут строить в Бурятии в 2021 году

ТАСС, 23 ноября. Строительство оздоровительного центра стоимостью более 970 млн рублей начнется в феврале 2021 года в Бурятии, в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань". Об этом сообщила во время круглого стола в Совете Федерации, посвященного восстановлению и развитию туротрасли в условиях пандемии, министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

"С февраля 2021 года компания Green Flow ("Грин флоу") заходит на строительство термального комплекса с оздоровительным центром на участке Турка", - сказала Бадмацыренова.

По данным Минтуризма республики, стоимость проекта - 971 млн рублей.

Компания-инвестор, имеющая опыт работы в секторе премиум-туризма в "Роза хутор" (Сочи), стала резидентом ОЭЗ "Байкальская гавань" в 2019 году. Управляющий проектом "Грин флоу Байкал" Артур Галустян сообщал тогда, что в Турке будет построен отель с 181 номером, с тремя ресторанами, термальным комплексом, включающим четыре бассейна, сауны и хаммамы.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" расположена в 110 км от Улан-Удэ. Она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". Ранее глава республики Алексей Цыденов заявлял, что "дикий" массовый туризм на Байкале необходимо минимизировать для сохранения экологии, и в развитии туризма на Байкале приоритет должен отдаваться проектам, рассчитанным на организованный, элитный туризм с платежеспособными гостями, и проектам, которые позволяют создать рабочие места для местного населения.