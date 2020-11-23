В МЧС заявили, что во всех регионах России объекты жизнеобеспечения готовы к зиме

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объекты жизнеобеспечения во всех российских регионах готовы к осенне-зимнему периоду. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объекты жизнеобеспечения во всех регионах полностью готовы к эксплуатации в осенне-зимний период. Наращивание топливно-энергетических резервов в районах Крайнего Севера стоит на контроле МЧС России", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что за минувшую неделю зарегистрировано более 5,6 тыс. пожаров, произошло более 1,7 тыс. ДТП, пожарно-спасательными подразделениями спасены более 1 100 человек.