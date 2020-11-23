IDT Biologika намерена провести вторую фазу испытаний вакцины от COVID-19 в 2020 году

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Германская фармацевтическая компания IDT Biologika планирует приступить ко второй фазе клинических испытаний разработанной ею вакцины от коронавируса до конца текущего года. Об этом в понедельник на пресс-конференции в германском городе Дессау-Рослау сообщил генеральный директор фирмы Юрген Бетцинг.

"Вторая фаза клинических испытаний запланирована на конец года, а третья - на середину 2021 года", - отметил глава IDT Biologika. В случае положительных результатов клинических испытаний заявку на ускоренную процедуру одобрения вакцины, по его словам, можно будет подать уже к концу 2021 года. В свою очередь министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан подчеркнул, что федеральное правительство намерено поддержать производителя, выделив €30 млн. Кроме того, как уточнил Шпан, власти Германии планируют закупить 5 млн доз вакцины от IDT Biologika.

В ФРГ наиболее эффективные разработки вакцины от коронавируса ведут компании BioNTech, CureVac и IDT Biologika. Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) указывал, что ожидает первой регистрации вакцины от коронавируса в конце 2020 - начале 2021 года.

9 ноября BioNTech и американская компания Pfizer опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса. По их данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021 году. В пятницу компании направили заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ранее отмечалось, что BioNTech и Pfizer уже начали процедуру подачи заявок в регулирующие органы по всему миру, в том числе в ЕС и Великобритании. Таким образом, BioNTech и Pfizer могут стать первыми западными компаниями, которые запустят препарат на рынок.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире в разработке находятся около 170 вакцин от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Ситуация с коронавирусом в Германии

По данным Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), за последние сутки число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло на 10 864. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа умерли 90 человек. За все время пандемии инфекция была выявлена у 929 133 жителей Германии, число летальных исходов превысило 14 112.

Со 2 ноября в ФРГ действует карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, новые ограничения не включают закрытие детских садов и школ, а также парикмахерских и магазинов. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, а не в туристических целях.

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации не откроется старейший зарегистрированный в Германии рождественский рынок Striezelmarkt, который ежегодно стартует в конце ноября в Дрездене (федеральная земля Саксония). Под этим названием и в статусе предпраздничной ярмарки он упоминается впервые в 1434 году. В последние годы его посещали около 2 млн человек.

Ранее в понедельник министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland сообщил о том, что вакцинация жителей Германии от коронавируса может начаться уже в конце текущего года. Он добавил, что центры вакцинации в федеральных землях ФРГ должны быть готовы к работе в середине декабря. Вместе с тем глава Минздрава сообщил о создании специальной онлайн-платформы с информацией о результатах вакцинации, сгруппированных по возрасту и региону.