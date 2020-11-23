Более 370 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений Чебоксар в 2021 году

ЧЕБОКСАРЫ, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 370 млн рублей направят на капительный ремонт 39 образовательных учреждений Чебоксар в 2021 году, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города.

"Согласно смете, потребуется 373 млн рублей. По 12 учреждениям, 6 садикам и 6 школам получена положительная экспертиза на капремонт. В разработке находятся проекты 10 детских садов и 5 школ, в которых износ здания составляет более 50%", - пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, заказчиком капитального ремонта для всех объектов станет Управление капитального строительства и реконструкции.

"Прошу обратить внимание на качественную разработку проектно-сметной документации. Министерством образования Чувашии приняты стандарты технического состояния учреждения и определены виды необходимых для капитального ремонта работ. Они включают в себя ремонт ограждений, внутренних инженерных систем, помещений и благоустройство территории. Поэтому при разработке проектов ремонта на последующие годы все стандарты необходимо учитывать", - цитирует пресс-служба главу администрации Алексея Ладыкова.

По его словам, в 2020 году в городе удалось отремонтировать 14 детсадов и семь школ, на эти цели было направлено 366 млн рублей.