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Пандемия COVID-19

Эксперт предупредил о риске тромбоза при коронавирусе

Замдиректора по научной работе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Николай Коновалов отметил, что под влиянием коронавируса могут возникать как ишемические, так и геморрагические нарушения

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция может вызывать тромбозы, поскольку влияет на динамическую систему организма. Об этом в понедельник сообщил замдиректора по научной работе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Николай Коновалов.

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"Несомненно, коронавирус влияет на динамическую систему, вызывает тромбозы. В голове могут возникать как ишемические нарушение, так и геморрагические нарушения", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

По словам Коновалова, эти нарушения могут приводить к серьезным неврологическим проявлениям.

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