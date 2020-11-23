Дом-интернат откроют для пожилых людей в Воронежской области в 2021 году

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Воронежской области откроют в Новохоперском районе в январе 2021 года новый дом-интернат по федеральному проекту "Старшее поколение" национального проекта "Демография". На строительство интерната направлено 250 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"Новохоперский дом-интернат нового типа примет постояльцев в январе 2021 года. Строительство современного дома-интерната в селе Ярки Новохоперского муниципального района началось в июне 2019 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" (нацпроект "Демография"). Стоимость объекта - 250 млн рублей. Учреждение будет рассчитано на 100 человек, в том числе 20 мест для маломобильных людей и пять мест для инвалидов-колясочников. В пансионате создадут максимально комфортные условия для жизни - все для того, чтобы постояльцы могли почувствовать себя как дома", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, дом-интернат сдадут в эксплуатацию 20 декабря, в настоящее время готовность здания составляет почти 85%. "Полностью готова коробка здания, смонтированы оконные и дверные блоки, противопожарные двери, закончена кровля. Укладывают плитку на стенах и полах, приступили к покраске стен, практически завершена работа над отоплением, канализацией, электрикой, вентиляцией, готовы наружные сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, теплосети, а также канализация, пожарный водопровод", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

Нацпроект "Демография" реализуется с 2019 года и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.