Законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам внесут в Думу до конца года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ до конца года внесет в Госдуму законопроект о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом в понедельник сообщил ТАСС член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"По моим данным, это произойдет до конца года", - сказал Горелкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно законопроекту Минцифры, бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе. Такие ресурсы должны находиться в доменных зонах ru, рф, su, дети, контролироваться или быть созданы россиянами, осуществляющими свою деятельность на территории РФ, а доля иностранной собственности не должна превышать 20%.

Также социально значимый сервис должен быть включен в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, а не менее 50% аудитории сервиса должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ. Социально значимые ресурсы, по задумке министерства, не должны содержать видео- и аудиоконтент, рекламу (за исключением социальной, если она не содержит видео), коммерческий контент. Помимо этого, к ним будут предъявляться требования по размещению преимущественно российского контента.

Ранее замглавы Минцифры Олег Иванов сообщил, что документ внесен на рассмотрение кабмина.