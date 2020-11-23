В Волгограде ребенку-инвалиду по иску прокуратуры предоставили лекарство за 5,5 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры к региональному комитету здравоохранения о предоставлении восьмилетнему ребенку-инвалиду лекарства стоимостью 5,5 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник журналистам старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

"Решением Ворошиловского районного суда Волгограда исковые требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время судебное решение фактически исполнено - ребенку предоставлен необходимый лекарственный препарат, незарегистрированный на территории РФ, стоимость курса лечения составляет 5,5 млн рублей", - сказала Черединина.

Она уточнила, что ребенок с рождения состоит на диспансерном учете в детской поликлинике в связи с наличием тяжелого заболевания. После прохождения комплексного лечения консилиумом специалистов приняли решение о необходимости применения для лечения девочки лекарственного препарата, незарегистрированного на территории Российской Федерации. Иммунотерапия у пациентов с рецидивным течением заболевания как у этого ребенка не входит в программы обязательного медицинского страхования. Назначение препарата в данном случае обосновано индивидуальными особенностями течения рецидива заболевания.

Самостоятельно приобрести препарат родители девочки были не в состоянии, поскольку стоимость необходимого курса лечения превышает 5,5 млн рублей.