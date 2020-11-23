Более 2,3 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,3 тыс. беженцев вернулись за сутки из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга в понедельник.

"За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2 334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий", - отметил Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, всего с 14 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха. Также при координации российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших.

В воскресенье Минобороны России сообщило о возвращении в Степанакерт 1,4 тыс. человек в сопровождении российских миротворцев. В субботу вернулись 1,1 тыс. человек.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.