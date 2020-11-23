"Почта России" и Всероссийское общество инвалидов будут развивать инклюзивную среду

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Почта России" и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) совместно будут работать над развитием инклюзивной среды. Об этом говорится в совместном сообщении общества и компании.

"Почта России" и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) будут вместе работать над адаптацией "Почты" к работе с маломобильными группами населения. Это касается как улучшения инфраструктуры почтовых отделений, так и организации рабочих мест для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья внутри компании. Соглашение об этом подписали генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев", - говорится в сообщении.

Соглашение предполагает, что ВОИ включится во внутренние процессы "Почты России", касающиеся людей с инвалидностью. Это позволит принимать ключевые решения, исходя из запросов этой группы населения, при согласовании с крупнейшей общественной организацией и в соответствии с действующим законодательством. Общество будет оказывать консультации "Почте России" по обеспечению доступности инфраструктуры и услуг для людей с инвалидностью с учетом положений Конвенции ООН о правах инвалидов и действующего законодательства РФ с применением принципов "универсального дизайна" и "разумного приспособления", отмечается в сообщении.

"Почта России" развивает доступность инфраструктуры и услуг для людей с инвалидностью с 2016 года. За это время более 7 800 отделений почтовой связи в стране были адаптированы для маломобильных людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Из них более 30% находятся в сельской местности. Введена альтернативная форма обслуживания для инвалидов - предоставление почтовых услуг на дому. В 2019 году "Почта России" инвестировала в создание доступной среды 379 млн рублей.