Зеленский распорядился принять меры, чтобы избежать максимально жесткого карантина

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дополнительные противоэпидемические меры в стране эффективны, вместе с тем необходимо сделать все, чтобы в стране не пришлось вводить максимально жесткий карантин.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост [заболеваемости коронавирусом]", - сказал президент в понедельник на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, его слова приводит пресс-служба офиса главы государства.

Ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов отмечал, что при 30 тыс. новых случаев заражения COVID-19 на Украине могут ввести полный карантин. В свою очередь мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил 20 ноября после совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля, что кабинет министров рассматривает два возможных сценария введения локдауна. При "пессимистическом" сценарии он может начаться в пределах 10-15 декабря, "оптимистическом" - 20-25 декабря. В понедельник Минздрав Украины сообщил, что за минувшие 24 часа в стране зарегистрировано 10 945 случаев заболевания COVID-19.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. До 31 декабря по решению правительства в стране действует режим чрезвычайной ситуации. С 11 ноября по всей стране установлен "оранжевый" уровень опасности и так называемый карантин выходного дня.